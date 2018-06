Architectuur Biënnale: Zwolse architecten geven tien stegen bijzondere metamorfose

Gewelfd plafond

Van ‘zwevende’ huisjes in de stegen aan de Sassenstraat, een nieuwe toren met wenteltrap in de Rodehaanstraat, een gewelfd plafond van kokers in het Hoornsteegje, lopen in een draaiend rad in de Meltersgang, het kleinste museum in de Ossenmarktsteeg, drie shelters met zicht op het Vrouwenhuis in de Korte Kamperstraat, compositie van buizen in de Lauwersmansgang en een geheel nieuwe Marktsteeg op het Grote Kerkplein. 'Verrassend, eigenwijs, inspirerend en een beleving', aldus architect Sara van Popta van 19 het atelier architecten.