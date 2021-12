Arie Donders uit Zwolle schrijft coronathriller Val in estafettevorm: ‘Drie verschillende finales’

Nooit kon Mirjam (51) uit Zwolle iemand haten, tot die ene dag in 2020: ‘Een monster is hij, een rat’

Een flits. En dan de klap. Bloedend ligt Mirjam (51) in de hal van haar woning in Zwolle. Haar hand ligt aan gort. De Stentor spreekt haar thuis over de explosie, de impact en de woede die ze sinds de bom in zich heeft. ,,Ik was nooit een haatdragend persoon, maar ik ben het wel geworden.”

19 december