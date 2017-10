Arie Slob, een kwaliteitspoliticus met bewezen hart voor onderwijs

portretNa amper twee jaar Zwolle keert Arie Slob (55) terug in de Haagse politiek. Als minister van onderwijs. Een verrassing. Hoewel? ,,Misschien was deze ministerspost wel zijn droom, zijn vergezicht."

Arie Slob klonk opgelucht, toen hij na 5.203 dagen uit de Tweede Kamer stapte om in Zwolle directeur te worden van het Historisch Centrum Overijssel. Is dat geen suf baantje, vroegen journalisten. Helemaal niet, zei Slob. Al dertig jaar woonde hij met genoegen in Zwolle. ,,En nu ik daar kan werken in een maatschappelijke functie heb ik geen moment getwijfeld".

Lat-relatie

Daarnaast was de jarenlange lat-relatie met z'n vrouw Marjette, thuis in Windesheim (een dorpje bezuiden Zwolle) gaan vervelen, met zijn doordeweekse verblijf in een Haags pied-à-terre. Nu de drie dochters en een zoon waren uitgevlogen was het tijd voor een nieuwe fase. Bovendien is hij de 'opa van Joah' zoals hij met trots meldt op Twitter. ,,Het is erg plezierig om het werk te verrichten met minder microfoons en camera's om me heen."

De parlementaire journalistiek schreef hem voorlopig af. En had hij al in 2010 niet de beker aan zich voorbij laten gaan toen hij minister voor jeugd en gezin kon worden onder Balkenende? Dat werd André Rouvoet en al snel was Slob in zijn plaats fractieleider van de ChristenUnie.

Saai?

De waardering voor Slob in Den Haag is algemeen. ,,Serieus, gedreven en onverzettelijk, een man die is gericht op de inhoud", zei Kamervoorzitter Van Miltenburg bij z'n afscheid. Slob was rustig. Sáái - vonden sommige verslaggevers. Je hoefde bij Slob geen machtsspelletjes of persoonlijke aanvallen op anderen te verwachten.

Met collega-Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Co Verdaas (PvdA) probeerde hij jarenlang plannen te bedenken of te steunen die goed waren voor z'n eigen regio. De drie heetten al snel de 'Zwolse maffia', omdat ze in de trein van Zwolle naar Den Haag aardig wat kongsi's wisten te smeden. Zo riepen ze samen om snellere verbeteringen aan de Hanzelijn en betere infrastructuur in het oosten van het land. Slob werd in het Vechtdal en op de Veluwe een held toen hij in 2013 bij de bezuinigingsslag van Rutte (zes miljard!) gedaan kreeg dat tbs-kliniek Veldzicht toch bleef bestaan, net als het 45ste pantserinfanteriebataljon in Ermelo en de kazerne in Assen. Inmiddels is daar toch weer aan gezaagd, zoals het gaat in de politiek.

Quote Bij hem is onderwijs in goede handen Theo Rietkerk

Schoolboeken

Dat hij straks op het pluche mag zitten als minister van Onderwijs heeft ongetwijfeld meegeholpen om hem naar Den Haag te lokken. Het onderwijs bleef hem altijd na aan het hart liggen. Hij was bijvoorbeeld architect van het plan om de schoolboeken weer gratis te maken.

Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter bij onderwijsorganisatie Landstede Groep, steekt nog net de vlag niet uit bij het nieuws over Slob. ,,Hij is gepokt en gemazeld in Den Haag, heeft als Kamerlid ook onderwijs in zijn portefeuille gehad. Bij hem is onderwijs in goede handen. Een fijne man om mee te werken, weet ik nog in mijn tijd als CDA-Kamerlid. En geworteld in de regio, altijd goed.''

Leraar maatschappijleer

Na zijn studie werkte Slob elf jaar als leraar maatschappijleer op het (gereformeerde) Greijdanus College in Zwolle. Godsdienstleraar Jan Bollemaat (53) en geschiedenisdocent Jan Odding (60) waren toen collega's. Odding: ,,Dat hij verder wilde in politiek zag je direct.'' Bollemaat: ,,Hij was als leraar al gemeenteraadslid. Je voelde gewoon dat zijn politieke horizon niet die van Zwolle was. Die was hoger en verder. Dat blijkt nu wel. Misschien was deze ministerspost wel zijn droom, zijn vergezicht.''

Slob bepaalde als 'identiteitscoördinator' hoe het gedachtegoed van school uitgedragen moest worden. ,,Let op je woorden, praat met respect", was het parool. Het NRC Handelsblad schreef dat z'n kinderen hem thuis met 'u' moesten aanspreken. Dat klopt, denken de oud-collega's. ,,Bij ons op school is dat de vaste omgangsvorm tussen leerlingen en docenten.''

Kwaliteitspoliticus