Armoede in Zwolle wil maar niet dalen

Het aantal mensen dat in Zwolle rond het sociaal minimum leeft, neemt niet af. Begin dit jaar zaten 9600 Zwollenaren rond die grens, 200 meer dan in 2016. Het aantal kinderen dat opgroeit in families zonder veel financiële midden blijft stabiel op 2100. Ten opzichte van 2017 lijken de meeste aantallen gelijk gebleven.

Dat blijkt uit de armoedemonitor die de gemeente Zwolle dinsdag naar buiten bracht. Het aantal mensen dat minimaal drie jaar in armoede leeft is met 100 gegroeid naar 2800. Bij een op de vier van de huishoudens die langdurig onder het minimum leven, is de kostwinner niet-westers. Een flinke oververtegenwoordiging, in heel Zwolle beslaat die groep 7 procent. In Zwolle val je in de groep met minimuminkomens als je minder dan 110 procent van het sociaal minimum verdient. Voor alleenstaande ouders heb je het dan over netto maximaal 1037 euro per maand, voor samenwonenden is dat zo’n 450 euro meer.

Eenoudergezinnen

De armoede zit in Zwolle voornamelijk bij eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Die groep beslaat 44 procent van de Zwolse huishoudens, maar is onder de minima’s bijna twee keer zo groot: 82 procent. Voor het zesde jaar op rij stijgt het aantal eenpersoonshuishoudens met een minimuminkomen. Ook huishoudens waar de kostwinnaar jonger is dan 25 zijn oververtegenwoordigd in de armoedecijfers ten opzichte van hun aandeel in het totaal van Zwolse huishoudens.

Wijken

Arme Zwollenaren wonen voornamelijk in Diezerpoort en Holtenbroek. Eén op de vijf huishoudens in die twee wijken leeft van een minimum inkomen. Ze worden gevolgd door Assendorp en de Aa-landen. Ten opzichte van een jaar eerder is het aandeel van Diezerpoort met één procentpunt afgenomen, van 19 naar 18. Die procentpunt is er bij gekomen bij Kamperpoort/Veerallee. Het totale aandeel van die wijk in Zwolle is van 3 naar 4 procent gegaan. Gekeken naar het aantal minima per wijk komt Kamperpoort/Veerallee kort achter Diezerpoort en Holtenbroek.

Daling Zwollenaren in bijstand