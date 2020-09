Arrestatieteam doet inval, maar dader schietpartij Zwolle nog niet altijd niet gepakt

VideoDe politie zoekt met man en macht naar de dader die gisteravond een 25-jarige Zwollenaar in zijn been schoot in de Zwolse wijk Dieze-Oost. Een doorzoeking vannacht van het arrestatieteam leverde niets op.

Donderdagavond om 18.20 uur kreeg de politie een melding dat er was geschoten in de Voochtstraat. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake geweest van een conflict waarbij een 25-jarige Zwollenaar is beschoten.

Hij is zeker één keer geraakt in zijn rechter bovenbeen, waarna de dader ervandoor ging. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar geweest.

Quote De man lag op de grond en schreeuwde dat hij in zijn been was geschoten. Hij had immense pijn in zijn been. Javier Melfor , Ooggetuige

Inval levert niets op

Direct na het incident begon de politie met een onderzoek naar de dader, die nog altijd voortvluchtig is. De verdachte zou zich schuil houden in een woonwijk, waarop afgelopen nacht een arrestatieteam is ingezet. Dat is gedaan, omdat hij vuurwapengevaarlijk is.

Een ooggetuige zag een inval van het arrestatieteam vannacht bij een woning aan de Isaäc van Hoornbeekstraat, op steenworp afstand van de plaats waar de Zwollenaar werd neergeschoten. Bij de doorzoeking in de wijk is geen verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is buiten levensgevaar.

Tijdens het onderzoek is ook een grijze Seat in beslag genomen, die met draaiende motor op het plaats delict stond. ,,Vermoedelijk hebben de betrokkenen of één van de betrokkenen in de auto gezeten voorafgaand aan het schietincident, maar dat is nog niet duidelijk”, laat woordvoerder Jennifer Schoorlemmer van de politie weten.

Ooggetuige beschrijft ‘immense pijn’ slachtoffer

Het slachtoffer is een 25-jarige man uit de Zwolse wijk Holtenbroek. Javier Melfor was een van de eersten die ter plaatse was. Hij stond op het punt om een boodschapje te doen. ,,De man lag op de grond en schreeuwde dat hij in zijn been was geschoten”, vertelt Melfor. ,,Hij had immense pijn in zijn been.”

Melfor is oud-militair en wist precies wat hem te doen stond. ,,Ik heb gelijk eerste hulp verleend. Vervolgens heb ik 112 gebeld. Het leek op een schot met een klein kaliber wapen. Het broertje van het slachtoffer was er ook bij.” Melfor heeft de dader niet meer kunnen zien. Hoe het met het slachtoffer gaat en of hij inmiddels alweer is ontslagen uit het ziekenhuis is niet bekend.

Laatste maanden juist rustig

Zwolle is vorig jaar meerdere keren opgeschrikt door vuurwapengeweld. Een van de schietincidenten eind vorig jaar vond plaats bij een multicultureel centrum, dicht bij de plek van het schietincident in de Voochtstraat. De laatste maanden was het juist betrekkelijk rustig in de stad.

De politie wil nog geen signalement van de dader geven. Mensen die iets hebben gezien kunnen wel contact opnemen met de politie.

