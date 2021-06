Art Langeler wil met PEC dominant zijn en daarvoor zijn nog wel aanvallers nodig: ‘Liefst nog drie’

Wijhenaar valt in herhaling en wordt weer gepakt met drugs en wapens: 2,5 jaar cel geëist

23 juni Nog geen jaar nadat hij in Wijhe was betrapt met een grote hoeveelheid drugs, erectiepillen, veel contant geld en wapens in huis, trof de politie Wouter J. in Zwolle aan bij een lokfiets. Met drugs op zak, een pistool en drieduizend euro in zijn sok. De combinatie van geld, drugs en wapens doet vermoeden dat J. dealt, maar zo moet de rechtbank dat niet zien, zei de voormalig Wijhenaar dinsdag tijdens zijn strafzaak.