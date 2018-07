Asbest in tuinen na schuurbrand Zwolle-Zuid

Een buurtbewoner was dinsdagmiddag onkruid aan het weghalen met een brander, maar daarbij vatten de eigen schuur en een aantal omringende schuttingen vlam. Erger werd voorkomen, doordat buren een grote, uitgeklapte parasol net op tijd bij de vuurzee wisten weg te halen. De parasol stond precies tussen het volledig uitgebrande schuurtje en de woning in.

De meeste bewoners konden in de loop van dag wel naar huis. In ieder geval één buurman heeft de nacht in een hotel doorgebracht vanwege de vrijgekomen asbest. De zes tuinen waar zich nu mogelijk nog asbestdeeltjes bevinden, moeten in opdracht van de verzekering nog worden schoongemaakt.