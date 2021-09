Asbest komt vrij bij schuurbrand Wijthmen

Video Politie houdt verdachten groot drugslab aan op A28 bij Zwolle

13 september In een leegstaande boerderij in de omgeving van Dalen is zondagavond 12 september een werkend drugslab aangetroffen. De politie had een anonieme melding gekregen over een verdachte situatie op deze plek. Twee van de drie verdachten werden opgepakt op de A28 bij Zwolle.