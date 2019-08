Asbestsanering nodig bij twee Zwolse sportclubs

Bij de clubgebouwen van voetbalclubs Storica en Dieze-West op Sportpark Het Hoge Laar in Zwolle is asbestsanering nodig. Voor Storica geldt dat dit op korte termijn moet gebeuren, bij Dieze-West is het wat minder dringend. Dat stelt de gemeente Zwolle na een inventarisatie van de asbestproblematiek bij sportaccommodaties.

Al sinds een paar jaar is de gemeente bezig om alle eigendommen te onderzoeken op de noodzaak van asbestsanering. Dat heeft te maken met de wetgeving rond het opruimen van asbest.

Nu zijn ook 23 Zwolse buitensportaccommodaties onderzocht die vóór 1995 zijn gebouwd. Daarbij zitten zowel gemeentelijke gebouwen als clubeigendommen. Een extern onderzoeksbureau kwam tot de conclusie dat er van die 23 plekken niet één is waar sprake is van een gevaarlijke situatie. Bij meer dan de helft van de gebouwen is geen asbest gevonden en is ook geen vermoeden dat het in de constructie zou kunnen zitten. Op een aantal andere plekken werd geen asbest gezien maar is er wel een kans dat het de constructie zit. En er zijn locaties waar het én gezien is én kans is dat er ook nog asbest verborgen zit in het pand.

Meebetalen

Uiteindelijk komt de gemeente tot de conclusie dat bij twee clubs actie nodig is. Bij het club- en kleedgebouw van Storica gaat het om de bruine asbestsoort, waarbij de kans is dat vezels in de lucht vrijkomen door ouderdom van het materiaal. Dit moet binnen een half jaar verwijderd woren. Omdat het gebouw deels eigendom is van de club moet Storica hier aan meebetalen, bijna 6500 euro op het totaal van bijna 15.000 euro.

Bij het clubgebouw van voetbalvereniging Dieze-West moet het golfplaten dak vervangen worden. Omdat het hier om een ander soort asbest gaat (witte asbest) is volgens de gemeente het risico kleiner. Daarom is het niet nodig de werkzaamheden al op korte termijn uit te voeren. Dit zal gedaan worden als er onderhoud nodig is.