Asiel Zwolle: Kattenchip alleen zinvol met goede registratie

Ook in het asiel in Zwolle komen nog wel eens ongechipte katten binnen, zegt hij. ,,Of ze hebben geen chip, of de registratie klopt niet", zegt Vis. ,,Dat is namelijk het eerste wat de dierenambulance checkt, of een kat een chip heeft. Als dat het geval is, wordt er direct contact met de eigenaar opgenomen. Die beestjes zien wij dan helemaal niet."