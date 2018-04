Asperge-ambassadeur Nadia Zerouali opent aspergeseizoen bij De Librije

Zwolse buurt pakt verpaupering evan­ge­li­sa­tie­ge­bouw­tje aan

14:04 Buurtbewoners van de Gennestraat in de Diezerpoort hebben het plan opgevat om het voormalig evangelisatiegebouwtje in hun straat een opknapbeurt te geven. Het gebouwtje in Zwolle is al jaren in gebruik door de biljartvereniging De Pomerans als oefen- en wedstrijdlocatie. Ook al jaren wordt het beklad met graffiti. Dat zou bijdragen aan een onveilig gevoel bij de buurtbewoners.