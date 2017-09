Assendorpers zijn parkeeroverlast campers in de wijk beu

,,Het is echt van de zotte", zegt Egberts. ,,Afgelopen donderdag stonden er 12 campers en busjes!" Hij heeft het over het deel van de Assendorperdijk ter hoogte van Verzorgingshuis De Molenhof. ,,En de gemeente verdomt het om er vergunninghoudersplekken van te maken", stelt hij. ,,Het is elk weekend raak. Bouwvakkers zetten er hun busjes neer, andere mensen hun camper. Mensen die geen stalling voor hun camper willen of kunnen betalen. De betaald parkeren-zone eindigt op de Assendorperdijk ter hoogte van de Molenhof. Hier is het dus gratis en daar wordt duidelijk gebruik van gemaakt."

Zelf

Maar hij en andere buurtbewoners hebben steeds vaker moeite om een parkeerplek voor hun eigen auto te vinden. ,,Er zijn oudere mensen in de buurt die amper visite kunnen ontvangen omdat hun gasten nergens de auto kwijt kunnen." De Jeruzalemkerk heeft aan de zijde van de Assendorperdijk wel een parkeerterrein. ,,Maar dat is eigen terrein, daar mogen we dus niet parkeren. Terwijl het daar alleen op zondag druk is."

Egberts heeft al eens aandacht voor het probleem bij de gemeenteraad gevraagd. ,,Maak er een blauwe zone van, of zet er parkeerautomaten neer, heb ik ze gevraagd. Maar blauwe zones kennen we niet in Zwolle, zei de wethouder toen. En parkeerautomaten zijn blijkbaar te duur."

Zondag

De gemeente Zwolle kan op zondag niet inhoudelijk reageren. Persvoorlichter Marieke Stenfert verwijst wel naar de Algemene Plaatselijke Verordening waarin staat dat 'campers, caravans en vouwwagens drie dagen op de openbare weg geparkeerd mogen staan'. ,,Deze regels gelden voor heel Zwolle en dus ook voor de parkeerplekken aan de Assendorperdijk", aldus Stenfert.

Egberts erkent dat wanneer bij hem in de buurt dit probleem wordt opgelost, het mogelijk verschuift. ,,Naar de Pierik waarschijnlijk. Maar dit is ook niet houdbaar. Op zaterdag en zondag parkeren mensen hier hun auto en lopen te voet de stad in. En op maandagochtend ben ik wel eens aangesproken door een dame die haar auto net had geparkeerd. Of ik even wilde helpen om haar fiets uit de auto te halen. Dat zijn mensen die in de stad werken, reiskostenvergoeding krijgen maar vervolgens hier parkeren."