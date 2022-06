Astrid na vijftig jaar terug in Westenholte: ‘In mijn gedachten weet ik precies hoe alles er uit zag’

Astrid gidst Lenie van der Velde door de wijk, met een blindenstok. ,,In mijn gedachten weet ik nog precies hoe alles er uit zag.’’ Astrid zag in de jaren 70 nog 30 procent, nu is ze blind. ,,Mijn moeder heeft een filmisch geheugen’’, zegt dochter Sandra die vandaag is meegekomen. En dat helpt. Arm in arm wandelen ze door de Anjerweg, met Lenie van der Velde in hun kielzog.