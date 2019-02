Aukje laat het centrum van Zwolle niet bruisen, maar uhh bubbelen...

Zul je net zien: alle tafeltjes bezet. Het interview is in Stadscafé Blij, hartje Zwolle. Gezelligheid natuurlijk, maar ook een hoop gekakel en lawaai van over elkaar geschoven borden. Aukje Grouwstra (48) is echter niet voor een gat te vangen. ,,Dan doen we 't toch aan de bar. Geen punt.’’ Ze lacht. ,,Ik kan goed omgaan met chaos hoor. Ik houd altijd overzicht.’’ Ze heeft het nog niet gezegd of er komt een plekje vrij, vlakbij de deur. Volop reuring. Maar zoals gezegd: daar houdt de nieuwe centrummanager wel van. Vanaf 1 maart gaat ze aan de slag, in opdracht van het ZwolleFonds, een club van ondernemers uit de detailhandel, horeca en publieksorganisaties. Het is werken en leren, want ze volgt tegelijkertijd een opleiding in Zeist, bij de nieuwe Centrummanagement Academy.