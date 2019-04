‘Auschwitz-bezoek voor Zwollenaar met struikelsteen voor zijn huis’

De kleine, koperkleurige steentjes (Stolpersteine) herinneren inwoners aan de Zwolse joden die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gebracht. Op allerlei plekken in de stad waar joden gewoond hebben, zijn de gedenksteentjes te vinden. ,,De huidige eigenaren of huurders van de woningen of winkels zien dagelijks de struikelstenen voor hun pand en wellicht worden ze erover aangesproken door voorbijgangers. Dat zal misschien niet dikwijls voorkomen, maar het feit dat de struikelstenen daartoe aanleiding kunnen geven is evident’’, stelt Leo Elfers van oppositiepartij CDA. Het biedt volgens hem meerwaarde wanneer de bewoner of winkelier dan kan vertellen wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is met Zwolse joden. Een bezoek aan het vroegere concentratiekamp Auschwitz helpt daarbij, denkt het oudste raadslid van Zwolle. Je kunt je volgens hem daardoor beter inleven in het leed dat degene heeft ondergaan van wie de naam op de struikelsteen voor de winkel of woning staat.