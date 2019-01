Auto belandt in sloot na aanrijding met aanhangwagen bij Zwolle

Video IJsbeelden­fes­ti­val Zwolle trok al 60.000 bezoekers

18:54 Het ijsbeeldenfestival in Zwolle heeft in een maand al 60.000 bezoekers getrokken. Tijdens de laatste Zwolse editie van het ijsbeeldenfestival in de winter van 2015-2016 stond de teller na een maand op ongeveer 50.000 bezoekers.