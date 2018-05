Auto botst bij Zwolle frontaal op pilaar van viaduct, bestuurder zwaargewond

De automobilist reed vanuit Hasselt in de richting van Zwolle en botste frontaal op een pilaar van het viaduct met de N331-Hasselterweg. Uit sporen bleek dat de man al ruim 50 meter voor het viaduct door de berm was gereden. Hij is vervolgens met de linkervoorzijde van de auto frontaal op de pilaar gebotst, waarna de auto om zijn as draaide en tot stilstand kwam. Brokstukken van de auto lagen overal onder het viaduct verspreid. Een koplamp lag zelfs ruim 50 meter verderop op het fietspad.

Wat de oorzaak is geweest van de stuurbeweging naar links, is niet bekend. Mogelijk volgt daar op een later tijdstip onderzoek naar. De Verkeers Ongevallen Analysedienst (VOA) van de politie kwam vannacht niet ter plaatse.

Traumaheli

De brandweer heeft met een noodbevrijding de bestuurder uit zijn auto moeten bevrijden. Daarna is de bestuurder per ambulance met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De arts van de traumahelikopter is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. Het is niet bekend welk letsel de man heef opgelopen. Volgens de aanwezige agenten was de toestand van de man 'niet goed'.