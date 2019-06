Auto botst tegen boom in Zwolle, inzittenden en hond raken gewond

Samenwer­king Isala en Gelre werpt vruchten af: ernstige complica­ties na alvlees­klier­ope­ra­ties ver onder landelijk gemiddelde

9:59 De samenwerking die Gelre Ziekenhuizen en Isala enkele jaren geleden zijn aangegaan op het gebied van oncologie, werpt zijn vruchten af. Het aantal complicaties dat na een alvleesklieroperatie optreedt, ligt in het Isala Oncologisch centrum ver onder het landelijke gemiddelde. Waar het landelijke gemiddelde over de laatste twee jaar op 27 procent uitkomt, is dat van Isala 15 procent.