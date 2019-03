Auto brandt uit; afrit A28 Zwolle-Centrum inmiddels weer open

Woonzorg­com­bi­na­tie Overijssel failliet

14:39 Woonzorgcombinatie Overijssel is failliet. De Zwols-Veluwse zorginstelling voor jongeren en jongvolwassenen is ten onder gegaan aan gebrek aan cliënten in combinatie met hoge huisvestingslasten. De 160 cliënten blijven voorlopig gewoon zorg ontvangen.