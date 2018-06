Auto crasht op A28: drie rijstroken dicht, anderhalf uur vertraging

video Zwolse schaapskud­de breekt los en trekt er kilometers op uit

25 juni Grote consternatie zondagmiddag op de Holtenbroekerdijk. De Zwolse schaapskudde raakte op drift. 320 Schoonebeker heideschapen kozen in paniek het hazenpad. De hele kudde verplaatste zich zonder herder over de dijk en legde in totaal 3,5 kilometer af.