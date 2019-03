Auto door spekgladde weg in de sloot

video Pasar Malam in Zwolle trekt opnieuw meer bezoekers

10 maart Pasar Malam Istimewa in de Zwolse IJsselhallen heeft de afgelopen dagen 7.300 bezoekers getrokken. Meer dan vorig jaar, meldt de organisatie trots. Hoogtepunt was de Molukse dag op vrijdag, speciaal in het leven geroepen vanwege de grote Molukse gemeenschap in de wijde omgeving van Zwolle.