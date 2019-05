Auto knalt achterop vrachtwagen op A28 bij Zwolle

Moet de treinreizi­ger uit Kampen rennen voor overstap in Zwolle?

30 mei Haalt de treinreiziger uit Kampen zijn overstap in Zwolle? Met die vraag in het achterhoofd kijkt wethouder Albert Holtland de komende twee weken naar het Kamperlijntje. Als proef wordt dagelijks voor het eerst gestopt op het nieuwe station in Stadshagen.