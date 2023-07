Auto op de kop bij botsing in Zwolle

‘Hoe dan?’ is de vraag die het coalitieak­koord in Overijssel oproept

Wie een gigantische omwenteling had verwacht na de monsterzege van de BBB in Overijssel, komt bedrogen uit. Het coalitieakkoord voor Overijssel neigt naar een evenwichtsoefening die alle partijen tevreden moet stellen. Van BBB tot GroenLinks. Er staan weinig concrete voornemens in.