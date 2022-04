Auto op de kop bij ernstig ongeval: ravage op N337 tussen Windesheim en Zwolle

Met video Weg weer vrij na felle autobrand tussen Wezep en Zwolle

Op de Spoolderbergweg in Zwolle is vrijdagochtend een auto uitgebrand. Er vielen geen gewonden. De brand zorgde voor veel verkeershinder doordat de weg in beide richtingen was afgesloten. Inmiddels zijn de rijbanen weer vrijgegeven.

