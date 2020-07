Auto oud-burgemeester van Staphorst volledig in de as gelegd op A28 bij Zwolle

Demonstra­tie­ver­bod voor landbouw­voer­tui­gen in IJsselland na bezetting distribu­tie­cen­trum Zwolle

20:51 In de regio IJsselland is het vanaf 18.00 uur vanavond verboden om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Het verbod geldt in eerste instantie voor de duur van een week. Aanleiding is de bezetting van het distributiecentrum van Albert Heijn vandaag in Zwolle.