Auto over de kop na botsing in bebouwde kom Wezep

Zwolse wezen hadden 't goed voor elkaar. Op een ding na...

Goede voeding, prima onderwijs, geweldige stageplekken. Zwolle zorgde uitstekend voor de wezen in de stad. Maar waren ze ook gelukkig? Historicus Gégé Callenbach (76) dook in de geschiedenis van de stedelijke weeshuizen. Later dit jaar verschijnt zijn boek.