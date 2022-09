Auto rijdt fietser aan in Zwolle: man gewond naar ziekenhuis

Nieuwste editie Pasar Malam Zwolle is voor senioren als thuis komen: ,,Op je oude dag neig je nog meer naar je roots’’

Bakbanaan, spekkoek en lemper. De Indisch en Molukse gemeenschappen lieten het zich vrijdagmiddag goed smaken in de IJsselhallen in Zwolle. Daar opende na een jaar dat het evenement gecanceld was weer een Pasar Malam. Een driedaags feest van ontmoeten en herinneringen delen. ,,Op je oude dag neig je nog meer naar je roots.’’

23 september