Auto's botsen pal voor brandweerkazerne in Zwolle

Volleybal VC Zwolle laat dure punten liggen tegen Utrecht

VC Zwolle Topvolleybal heeft een uitgelezen kans laten liggen om minstens een punt van koploper VV Utrecht af te snoepen. In de slotfase van de vierde set werden drie setpoints verspeeld en dat kwam de ploeg duur te staan (1-3). „We hadden net teveel fouten in die laatste set, dat was zonde”, baalde coach Eric Meijer.

22 januari