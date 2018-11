Auto's en vrachtwagen botsen op A28 bij Zwolle

Zwolse labrador­pup Kees succesvol geopereerd in Italië

17:03 De operatie van labrador Kees in Italië is geslaagd. De nog geen half jaar oude Zwolse hond heeft een zeldzame hartaandoening. Zijn baasjes zamelden via crowdfunding geld in om de operatie te bekostigen. Die wordt enkel uitgevoerd door een Italiaanse arts. Als de verdoving is uitgewerkt zal duidelijk worden of Kees helemaal beter is, maar de vooruitzichten zijn goed.