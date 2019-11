Auto uitgebrand bij bergingsbedrijf in Zwolle

Katholieke Pabo Zwolle: Jongens die liever geen kleuters lesgeven? Moet kunnen

6:00 Driekwart van de mannelijke studenten aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) houdt het na een jaar voor gezien. Daarom wil de opleiding meer inzetten op een specialisatie in onder- of bovenbouw. ,,Alle studenten lopen in het tweede jaar een kleuterstage. We kijken of dat anders kan.’’