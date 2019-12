Auto van in Zwolle vermiste man terecht, man nog niet gesignaleerd

Overlijden Jules Deelder Zwolse nachtburge­mees­ter over Jules Deelder: ‘Er is een iconisch persoon overleden’

15:04 De Zwolse nachtburgemeester Jeroen van Doornik is ‘geschrokken’ van het plotselinge overlijden van Jules Deelder (75), die in Rotterdam nachtburgemeester was. ,,Er is een iconisch persoon overleden”, zegt Van Doornik, die hem een paar keer mocht ontmoeten.