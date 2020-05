Auto volledig uitgebrand in Zwolle

Kamper zangeres Marloes brengt eerste single uit, over haar eigen leven

7:00 Corona of niet, de muziek stopt nooit. In ieder geval niet in het hoofd van de 31-jarige Kamper zangeres Marloes van Ommen. Op 29 mei brengt ze haar eerste volledig eigen single uit. Nou ja, ze is bij het arrangeren en produceren meer dan een beetje geholpen door de Zwolse gitarist en producer Jay-P. One Day heet het nummer, dat vooral gaat over haar eigen leven.