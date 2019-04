Autokraker in Zwolle gepakt dankzij alarmlichten

Hoe verkoop je een huis waar een lugubere moord is gepleegd?

11:53 De verdachte in de Zwolse kruipruimtemoordzaak gaf dinsdag bij de behandeling van de rechtszaak aan, zijn huis aan de Van Zuylenware in Zwolle te willen verkopen. In die woning werd vorig jaar februari het in stukken gesneden lichaam van Deniz Guldogdu in de kruipruimte aangetroffen. Maar hoe verkoop je een huis met zo'n lugubere geschiedenis?