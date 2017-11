Autokrakers richten hun vizier plots op Zwolle en Kampen

Tuchtklacht over missen zeldzame vorm van kanker in Isala

3 november Ze had veel last van haar buik, maar een onderzoek bij een maag- darm- leverarts (MDL-arts) in ziekenhuis Isala in Zwolle in 2008 leverde niets op wat verontrustend was. Zeven jaar later bleek dat een nu 64-jarige patiënte een zeldzame vorm van kanker heeft, die toen ook al op een scan te zien is geweest. En die niet te genezen is.