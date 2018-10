Autokrakers uit Utrecht in parkeergarage Zwolle opgepakt

In verband met de vele inbraken in auto's in parkeergarages, meldt de politie, is de afgelopen weken extra aandacht besteed aan deze vorm van criminaliteit. Mede daardoor wisten agenten de twee mannen uit Utrecht op heterdaad te betrappen toen ze bij meerdere voertuigen probeerden in te breken. De verdachten zijn in afwachting van verder onderzoek ingesloten.