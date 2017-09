Automobilist laat meisje (14) bewusteloos achter in Zwolle

Het meisjes fietste over het fietspad van de Wipstrikkerallee in de richting van de Hanekamp. Uit de Brederostraat kwam een auto met een aanhangwagen. Deze leek in eerste instantie te stoppen voor het fietspad, maar trok toch op naar de Wipstrikkerallee. De fietsster kon een aanrijding niet voorkomen en botste tegen de aanhanger. Ze kwam ten val en is even buiten bewustzijn geweest.