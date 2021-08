Automobilist onder invloed in Zwolle hardleers: ondanks rijverbod toch weer de weg op

Bij een controle afgelopen nacht in Zwolle bleek niet alleen dat de bestuurder onder invloed was, de automobilist was ook niet in het bezit van een rijbewijs. De auto was bovendien niet verzekerd en de APK was al geruime tijd verlopen. Hiervoor maakte de politie een proces-verbaal op. Omdat de automobilist alcohol op had, kreeg de bestuurder een rijverbod van zes uur.