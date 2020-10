Automobilist raast met 166 km/u over A28, raakt rijbewijs kwijt en wordt wéér betrapt

Rondje Milliger­plas in Zwolle: zo wordt dit gebied fraaier en veiliger

27 oktober Het is één van de grotere recreatieplassen in Zwolle, ontstaan na een zandwinning in de jaren zestig en populair bij zonaanbidders, sporters, wandelaars en natuurliefhebbers. Maar dat wil niet zeggen dat de omgeving van de Milligerplas af is. Eén van de maatregelen: een veiliger fietspad langs de naastgelegen weg.