Automobilist racet op ‘weed en speed’ voorbij politieauto op A28 bij Zwolle

Apeldoorn en Zwolle in Top 15 van steden met meeste verkeersop­stop­pin­gen

7:48 Apeldoorn en Zwolle behoren tot de vijftien Nederlandse steden met meeste verkeersverstoppingen in het verkeer. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index. Leiden voert de lijst aan, gevolgd door Den Haag, Haarlem, Nijmegen en Amsterdam. De TomTom Traffic Index is een gedetailleerd verkeersrapport met informatie over verkeerssituaties in 416 steden en 57 landen.