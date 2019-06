Automobilist rijdt fietser aan in Zwolle

Nieuwe klap voor Veldtrip Festival in Zwolle: tweede editie afgelast

9 juni Het Veldtrip Festival in Zwolle gaat dit jaar tóch niet door. Dat meldt de organisatie vandaag. Wat de precieze reden voor de afgelasting is, is nog onduidelijk. Het is de tweede flinke tegenslag voor Veldtrip: de organiserende BV van de eerste editie werd onlangs nog failliet verklaard vanwege betalingsproblemen.