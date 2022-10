Automobilist wijkt uit voor vrachtwagen in Zwolle en rijdt twee lantaarnpalen omver

Ongeluk zorgde voor flinke vertraging op A28 van Zwolle naar Groningen

Verkeer dat vanaf Zwolle in de richting van Groningen wil over A28, moest in de avondspits rekening houden met extra reistijd. Op de snelweg was ter hoogte van het dorp De Wijk een ongeluk gebeurd. Dat zorgde voor zo’n 45 minuten vertraging.

3 oktober