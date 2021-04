Automobilist wordt twee keer binnen twee dagen betrapt en heeft flink wat uit te leggen

Het vermoeden bij de agenten bestond dat de man geen rijbewijs had, terwijl hij aangaf dat dit wel het geval was. Dat rijbewijs kon hij overigens niet tonen. Om erachter te komen of de bestuurder wel of niet in het bezit was van een rijbewijs, besloot de politie dat te checken bij collega's in het buitenland. De bevestiging volgde ruim een uur later: de man was inderdaad niet in het bezit van een rijbewijs. Boete nummer twee was het gevolg. De politie had de bestuurder op dat moment overigens al laten gaan, omdat het even duurde voordat de informatie uit het buitenland binnen was.