Automobiliste overlijdt na binnenrijden woning in Nieuwleusen

VIDEO + UPDATEEen auto is vanochtend door de pui van een woning in Nieuwleusen gereden. De automobiliste werd onwel achter het stuur. Zij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 10.15 uur op de Burgemeester Backxlaan. De bestuurster reed vanaf parkeerplaats Grote Markt, bij het winkelcentrum, richting de T-splitsing van de Burgemeester Backxlaan met de Wethouder Nijboerstraat. Onderweg werd zij onwel: met haar hoofd over het stuur schoot ze rechtdoor over de kruising en eindigde in de gevel van een woning.

Volgens de politie is de automobiliste lang gereanimeerd voordat ze per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is ze uiteindelijk overleden. Uit privacyoverwegingen doet de politie geen uitspraken over de leeftijd of woonplaats van het slachtoffer.

Geschrokken

Op het moment van het ongeluk was de huiseigenaresse thuis. Zij is enorm geschrokken, maar bleef ongedeerd. Haar twee zoontjes waren niet aanwezig.

Door de harde klap ligt de pui aan diggelen en is de voorkant van de woning gedeeltelijk open. De brandweer en een bouwbedrijf onderzoeken de staat van het huis en bekijken de schade. Het is nog maar de vraag of de bewoners vanavond in hun eigen bed kunnen slapen.

De straat werd afgesloten voor verkeer en rondom de plaats van de crash werden witte schermen geplaatst.

Volledig scherm Een auto in Nieuwleusen raakte donderdagochtend van de weg af en reed dwars door een woningpui. © Henry Wallinga

Volledig scherm De plek van het ongeluk is afgeschermd. © News United

