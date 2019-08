Automobilisten raken in Zwolle en Deventer hun rijbewijs kwijt

Sticks rekent af met vluchtige muziekcon­sump­tie in au­dio-expositie De Fundatie in Zwolle

8 augustus In plaats van ellenlang bladeren door een cd-boekje, luisteren we nieuwe muziek tegenwoordig in een handomdraai op Spotify. En zappen we net zo makkelijk weer door. Die vluchtigheid was voor Junte Uiterwijk, alias rapper Sticks, de inspiratie om zijn muziek op een heel andere manier ‘aan de man te brengen'. ,,Ik voelde me een beetje schijnheilig. Ik hoopte niet dat andere mensen mijn muziek op net zo'n manier beluisteren als ik dat doe met muziek die ik tof vind.’’ Nu exposeert Sticks zijn nieuwe muziek vier maanden lang in Museum de Fundatie met steun van Red Bull.