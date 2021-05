Auto’s botsen op elkaar vlak bij kruispunt op N35: vertraging tussen Zwolle en Raalte

Coffeeshop­hou­der uit Zwolle gefrus­treerd over gedwongen sluiting voorraad­pand: ‘Ze schoppen de benen onder me vandaan’

3 mei Burgemeester Peter Snijders heeft vandaag een pand aan de Tuinstraat in Zwolle per direct voor zes maanden gesloten vanwege drugshandel. In het pand werd meer softdrugs gevonden dan is toegestaan. Huurder Pascal Leferink, tot voor kort uitbater van coffeeshop The New Balance, voelt zich verslagen.