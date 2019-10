Avond van de Chemie in Zwolle: een allesbehalve stoffig circus

videoEr was een rode loper, spotlights, cabaret en de sprekers kwamen op het podium met bonkende muziek en rookwolken; de Avond van de Chemie die de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging) deze week organiseerde in theater Odeon was alles behalve stoffig.

,,Het mag best hip zijn’', denkt voorzitter Jeroen Cornelissen over de avond die dit jaar al weer voor de vierde keer werd gehouden. ,,Het is chemie in de spotlights.’' En dus mag de Belgische maar ook in Nederland bekende presentator Lieven Scheire graag even over de schreef gaan bij zijn introductie, waarbij hij zich voorstelt als natuurkundige in plaats van scheikundige. ,,Niet meer zuur gaan gooien’', houdt de Vlaming zijn publiek voor. Of er ook ingenieurs in de zaal zitten? ,Ah, de pooiers van de wetenschap. Dan zal ik wat langzamer praten.’'

Spiderman

Volledig scherm Op de Avond van de Chemie werden ook prijzen uitgereikt. © Ext- Schlutertainment De drie sprekers hebben elk hun eigen specialisme; zo vertelt Marleen Kamperman over de wijze waarop in het laboratorium wordt geprobeerd het goedje na te maken waarmee de fluweelslak net als Spiderman z’n prooi vasthoudt. Tom van Aken laat de goedgevulde zaal kennismaken met de nieuwe kunststofsoort PEF die in tegenstelling tot z’n broertje PET wel in de loop der jaren afbreekbaar is.

Ewine van Dishoek neemt de chemici in de zaal mee naar het heelal om via een chemische weg een antwoord te vinden op de vraag; is er leven op andere planeten? Het antwoord; over een jaar of twintig weten we meer, als we met moderne telescopen de chemie van andere planeten weten te achterhalen. Aan het einde van de avond komt de jeugd in beeld, tijdens het Prijzengala. Op WO-, HBO- en MBO-niveau worden prijzen uitgereikt, en zo komt het dat Meike Heideman aan het einde van de avond met de ‘Gouden Vlam’ op het podium staat te schitteren als de confetti naar beneden dwarrelt.

Twee zinnen

Inmiddels studeert ze in Groningen, maar de nu 21-jarige studente kreeg haar prijs voor onderzoek tijdens haar stage bij de producent van schoonmaakdoeken. ,,In één zin uitleggen wat ik precies heb onderzocht?’', herhaalt ze de vraag. ,,Nou, mag het ook in twee zinnen?’’ Samengevat komt het er op neer dat ze een goedje heeft gevonden dat minder agressief is dan het spul waarmee haar stageadres tot nu toe werkte. De ‘Avond van de Chemie’ is haar goed bevallen, zelfs de confetti en de spotlights. ,,Maar eerlijk is eerlijk, toen ik van mentor dat hij me wilde nomineren voor de Gouden Vlam wist ik niet wat het was.’'