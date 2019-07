AZ legt ‘rijpe’ Zwollenaar Tijjani Reijnders vast tot 2023

Daar debuteerde Reijnders uitgerekend tegen zijn voormalige club PEC en werkte hij de afgelopen twee jaar zijn wedstrijden vooral af in de beloftenploeg, die uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. In 68 competitiewedstrijden was de spelmaker 14 keer trefzeker voor Jong AZ. Reijnders, wiens broertje Eliano de voorbereiding meedraait bij PEC, was eerder actief in de jeugd van FC Twente.