Azaleapark in Zwolle krijgt maandenlange opknapbeurt: ‘Kan je hier straks lekker op een kleedje liggen?’

Zwembad in Zwolle valt in de prijzen: 10.000 euro dankzij theater­stuk over bezettings­ac­tie

Het vrijwilligersteam van Vereniging Openluchtbad Zwolle heeft de Erfgoedvrijwilligersprijs gewonnen. Aan de prijs, die sinds twee jaar bestaat, is een bedrag van 10.000 euro gekoppeld. Het zwembad werd genomineerd vanwege een voorstelling over de bezetting en redding van het openluchtbad in 1991.

1 december