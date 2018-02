Aziatisch restaurant Silk opent in mei in Zwolle

KNVB kiest Be Quick '28 Zwolle voor project met meidenvoetbal

15:49 De Zwolse voetbalclub Be Quick '28 is door de KNVB uitkozen voor een nieuw driejarig traject met professionele begeleiding vanuit de voetbalbond, meldt de club. Samen met ongeveer 30 andere clubs, verspreid over Nederland, wil de KNVB het vrouwenvoetbal zo een stevige impuls geven.