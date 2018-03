Baas NS heeft verdriet om kwijtraken Zwolle-Enschede

“Met het afscheid van Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen in december 2017 zijn we mooie lijnen kwijtgeraakt”. Dat stelt topman Roger van Boxtel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) in de presentatie van het jaarverslag van de NS over 2017. Beide trajecten zijn in handen gekomen van concurrent Keolis. Maar Van Boxtel laat het er niet bij zitten. “Gelukkig (…) kan NS in de toekomst weer bieden op regionale lijnen”, schrijft hij.